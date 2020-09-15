Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия
Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос вчера обсуждали на фракции. Насколько мне известно (и вчера это подтвердил на "Свободе слова" господин Сытник), что в Офис генпрокурора детективы НАБУ по подозрению не обращались. Это выглядит сейчас как слухи, но нет ни одного официального документа... Насколько мне известно, если будут основания, она будет подписывать все необходимые следственные действия", - сказал Арахамия.
Он добавил, что фракция "Слуга народа" не будет защищать никого из нардепов, если они замешаны в коррупции.
Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.