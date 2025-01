В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко

Вчера в государственный бюджет Украины поступил 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн от продажи гостиницы "Днепр".

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Фонд госимущества провел прозрачный аукцион по приватизации "Днепра" 15 июля. С тех пор на каждое наше сообщение об успешной приватизации отеля не раз приходилось слышать от скептиков: "Сначала покажите деньги!". Что ж, показываем) С момента объявления результатов аукциона средства победителя открытых торгов проходили тщательную проверку на соответствие требованиям действующего законодательства. Напомню, ключевое из них: не допустить российского капитала на приватизированные украинские предприятия. Проверка на доброчестность - это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно". - рассказал он.

"Компетентными органами установлено, что все проверки принесли положительный результат, все предусмотренные законодательством процедуры - пройдены. Победитель аукциона выполнил условия для получения права собственности на актив. Поэтому сегодня новый владелец гостиницы "Днепр", который завоевал это право в ходе открытого аукциона, перечислил деньги за актив в госбюджет в полном объеме", - добавил Сенниченко.

"Украина открыта для инвестиций" - надпись на баннере, размещенном на фасаде гостиницы "Днепр" в канун его, теперь уже уверенно и громко говорим, УСПЕШНОЙ приватизации. Так и есть. Для Фонда госимущества Украины этот аукцион стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по новым, прозрачным правилам, введенными новой командой Фонда. С начала года Фонд объявил более полутора тысяч аукционов. Запрос на честность и справедливость в обществе чрезвычайно высока и миссия Фонда вернуть доверие граждан и бизнеса к государству. The best is yet to come!" - резюмировал Сенниченко.