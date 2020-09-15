В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Фонд госимущества провел прозрачный аукцион по приватизации "Днепра" 15 июля. С тех пор на каждое наше сообщение об успешной приватизации отеля не раз приходилось слышать от скептиков: "Сначала покажите деньги!". Что ж, показываем) С момента объявления результатов аукциона средства победителя открытых торгов проходили тщательную проверку на соответствие требованиям действующего законодательства. Напомню, ключевое из них: не допустить российского капитала на приватизированные украинские предприятия. Проверка на доброчестность - это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно". - рассказал он.
"Компетентными органами установлено, что все проверки принесли положительный результат, все предусмотренные законодательством процедуры - пройдены. Победитель аукциона выполнил условия для получения права собственности на актив. Поэтому сегодня новый владелец гостиницы "Днепр", который завоевал это право в ходе открытого аукциона, перечислил деньги за актив в госбюджет в полном объеме", - добавил Сенниченко.
"Украина открыта для инвестиций" - надпись на баннере, размещенном на фасаде гостиницы "Днепр" в канун его, теперь уже уверенно и громко говорим, УСПЕШНОЙ приватизации. Так и есть. Для Фонда госимущества Украины этот аукцион стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по новым, прозрачным правилам, введенными новой командой Фонда. С начала года Фонд объявил более полутора тысяч аукционов. Запрос на честность и справедливость в обществе чрезвычайно высока и миссия Фонда вернуть доверие граждан и бизнеса к государству. The best is yet to come!" - резюмировал Сенниченко.