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За сутки в Киеве выявили 285 случаев COVID-19, 11 пациентов умерли, - Кличко

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За сутки в Киеве выявили 285 случаев COVID-19, 11 пациентов умерли, - Кличко
За минувшие сутки в столице зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от COVID-19. Умерли 11 пациентов.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15. Заболели в том числе и 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов за минувшие сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус побороли 5 385 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 70. В Деснянском - 39 и в Оболонском районе - 37 случаев.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Вячеслав Федотов
    171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
  • Viktor Zotov
    так и написано- причина смерти COVID-19? у всех 11?
    Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
  • Yuriy Smith
    А ви таки думал шо он сам пишет эти высеры?
    Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то
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