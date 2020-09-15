Компания "Биосфера" присоединилась к национальной инициативе Virobnik.ua

Компания "Биосфера", присоединилась к сообществу открытых производителей и показала украинцам, как производятся подгузники украинского производства.

Таким образом компания стала в Украине первой, производство которой украинцы могут видеть собственными глазами с помощью национальной платформы Virobnik.ua, сообщает 24.

"С помощью сервиса Virobnik.ua потребители смогут прямо в магазине увидеть, как производятся украинские подгузники Bambik.



Проект Virobnik.ua запустил видеосервис, который позволяет с помощью одного смартфона за минуту увидеть, как производятся те или иные продукты. К проекту Virobnik.ua первой присоединилась корпорация "Биосфера" с брендом подгузник Bambik. Теперь потребители смогут увидеть весь процесс производства, просканировав QR-код на упаковке", – говорится в пресс-релизе компании.

В "Биосфере" заявили, что вопрос открытости очень важен для украинцев, особенно когда он касается производства товаров для детей.

"Когда мы узнали об инициативе Virobnik.ua, мы в корпорации "Биосфера" сразу решили присоединиться к проекту и открыть потребителям информацию о том, где и как производится наша продукция. Начали с нашей новинки – качественных и современных подгузников Bambik. Теперь любая мама, которая заботится о безопасности ребенка и хочет убедиться в качестве продукта, может просканировать QR-код и увидеть изнутри, как производится наш Bambik", – комментирует Алексей Безуглый, глобальный директор по маркетингу бизнес-направления Hygiene в корпорации "Биосфера".

К проекту Virobnik.ua присоединилась корпорация "Биосфера" с брендом подгузник Bambik / Скриншот с сайта

Видеосервис привлекает к сотрудничеству как крупных, так и крафтовых производителей. Его основная цель – рост уровня знания украинцев о продуктах и здоровом образе жизни, а также повышение уровня защиты прав потребителей.

У людей назрел запрос на правдивую информацию о продуктах, которые они потребляют. Всему, что мы часто находим в открытых источниках, сложно доверять. Чаще всего это маркетинговые материалы, которые вводят потребителя в заблуждение и формируют негативное поле вокруг производителей. Поэтому проект полезен и компаниям, которые готовы честно и открыто делиться информацией. Особенно это актуально для продуктов made in Ukraine, – комментирует Виталий Ермак, идейный вдохновитель проекта Virobnik.ua.

Найти QR, по которому можно просмотреть процесс производства украинских подгузников, можно на их упаковке.

Справка. В октябре стартует первый в Украине видеосервис Virobnik.ua, который позволит украинцам при помощи смартфона увидеть, как создаются продукты питания, которые потребляем ежедневно. Для этого на упаковке товара будет нанесен специальный QR-код, который нужно просканировать, чтобы просмотреть видео. Все украинские производители продуктов питания приглашены к участию в Национальной платформе Virobnik.ua.





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