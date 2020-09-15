Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих

Минобороны приглашает производителей сухих пайков и их комплектующих принять участие в торгах и предоставить министерству и Вооруженным Силам минимально возможную цену за продукт максимально высокого качества, чтобы в различных условиях наши военнослужащие питались качественной едой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины полковник Александр Хмыз.

На сегодняшний день есть три варианта организации питания военнослужащих. Первый - это "горячее", которое сейчас приоритетное. Второй - обеспечение полноценным питанием с использованием т.н. 15-й нормы суточного полевого набора сухих продуктов в двух вариантах: для полевых и для повседневных условий. И третий - 10-я норма, которая используется в основном в воинских частях для отдельных задач.

Хмыз рассказал, что сухой паек по 10-й норме является устаревшим, ведь разрабатывался еще в 2001 году (в отличие от пятнадцатой нормы, разработанной в 2016 году). Поэтому идет работа над его улучшением, с учетом анализа опыта использования. Сейчас относительно 10-й нормы переделана техническая документация для проведения закупки таких пайков. Она будет включать 24 рациона и обеспечивать полноценное питание военнослужащих на один прием пищи.

"Согласно отзывам военнослужащих, также принято решение паковать продукты этого набора в "реторт пакеты". Они позволяют сохранять блюдо дольше, в различных условиях. Разработка этого сухпайка уже на завершающей стадии. Надеюсь, что до конца этого года будет закуплена контрольная партия в новой "реторт упаковке", - отметил Хмыз.

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В Минобороны отмечают, что закупка 10-й нормы сухого пайка не является приоритетной в следующем году. На сегодняшний день они закупаются для выполнения договоров в 2020 году.

По словам полковника, сегодня есть возможность заказать как 15-ю, так и 10-ю норму. Решение об этом принимают командиры воинских частей, в зависимости от задач, стоящих перед подразделениями. Сухой паек (15-норма) способен обеспечить полноценное питание в течение неограниченного срока. В то же время, сухой паек (10-норма), используется в течение не более трех суток. В свою очередь 15-норма дает возможность обеспечить полноценное питание бойцов там, где невозможно приготовить горячую пищу. Эти два пайка взаимодополняют питание в различных условиях.

"Приглашаем производителей сухих пайков и их комплектующих принять участие в торгах и предоставить Министерству обороны и Вооруженным Силам минимально возможную цену за продукт максимально высокого качества, чтобы в различных условиях наши военнослужащие питались качественной едой", - подытожил представитель Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины.

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