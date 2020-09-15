Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом генпрокурор заявила сегодня в парламенте.

"Я должна иметь объективные сведения, подлежащие доказыванию, а именно время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником действий по получению неправомерной выгоды, время, место, способ предоставления депутатом указания своему помощнику на совершение любых действий, направленных на выполнения договоренностей с заявителем. Единственными фактическими обстоятельствами, известными мне сегодня, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений об изменениях в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристами", - рассказала Венедиктова.

Генпрокурор считает, что известных ей фактов для подписания объявления о подозрении недостаточно.

"Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа за установленные вышеуказанные факты на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", - отметила Венедиктова.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

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