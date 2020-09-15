При Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" создан общественный совет для диалога с обществом и экспертами

Состоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в новом составе.

В совет вошли известные деятели культуры, дипломаты, общественные деятели и эксперты, сообщает ZN.ua со ссылкой на сообщение центра.

"Общественный совет – это платформа для диалога с обществом и экспертной средой", – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер. "Мы работаем со сложной и чувствительной для общества темой. Поэтому нам крайне важно слышать и учитывать разные позиции общественности", - добавил он.

Во время заседания члены Общественного совета обсудили и поддержали ключевые научные, творческие, социально-образовательные проекты Центра, а также проекты на территории, над которыми команда Мемориального центра работала последние 9 месяцев.

Вошедший в состав общественного совета Борис Забарко, председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей, директор научно-просветительского центра "Память Катастрофы", который выжил во времена Холокоста, акцентировал внимание на необходимости создания мемориала памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.

"С каждым годом выживших в этой трагедии, становится меньше. Во всех странах есть музеи, которые рассказывают эту историю. А в нашей стране, где произошли такие страшные события, музея нет до сих пор. Это позор и стыд для всех нас, для меня лично. Мы не имеем права не построить этот музей", – отметил Забарко.

В Общественный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" также вошли Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, предприниматель Олег Вишняков, генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Борис Глазунов, член президиума Еврейской Конфедерации Украины Юрий Голик, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, композитор, народный артист Украины, ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиера Александр Злотник, генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, журналист, глава правления ОО "Громадське радио" Андрей Куликов, режиссер Ахтем Сейтаблаев и другие.

По словам команды Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", состав Общественного совета будет расширяться, а его рабочие встречи будут проходить на постоянной основе.