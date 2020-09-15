Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Президент акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина из-за COVID-19 - именно в Австрию.
Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.
Зеленский и его супруга примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.