Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина из-за COVID-19 - именно в Австрию.

Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Зеленский и его супруга примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

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