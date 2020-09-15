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Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП

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Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина из-за COVID-19 - именно в Австрию.

Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Зеленский и его супруга примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Оно там будет толкать идеи как "всё взять и поделить"?
  • Гарик Не инженер 95f3ebc6
    Только не давайте Зеро в руки микрофон, пусть только согласно машет гривой...
  • Серый Вовк
    Зеленский известный экономист ,он им там покажет Куськину мать ,это вам не это ,тута надо понимать усю глубину наших глубин ....
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