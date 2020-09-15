Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток"

в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - сказанов сообщении.

Отмечается, что ему была оперативно оказана первая медицинская помощь, бойца эвакуировали в лечебное учреждение.

Сейчас на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. "Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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