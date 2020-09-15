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Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток"

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Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток"
в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - сказанов сообщении.

Отмечается, что ему была оперативно оказана первая медицинская помощь, бойца эвакуировали в лечебное учреждение.

Сейчас на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. "Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ Восток 01

Топ комментарии

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Теперь каждый подрыв на российской мине с неустановленным заводским номером будет называться - "подрыв на неизвестном взрывном устройстве". Кто знает, кто ее установил, визитку то не оставили. Значит - не доказано, что это сепары.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    найскорішого одужання пораненному воїну! (тримайся, соколе)
  • Владимир Горбов
    А це непорозуміння яке , хай вибачать мене боги, президент, все в очі х№йла дивиться. Найскорішого одужання пораненному воїну.
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