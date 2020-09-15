По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что три уголовных производства открыты по "делу вагнеровцев".

"У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сообщила Венедиктова на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По её словам, первое из этих уголовных производств было открыто сразу после того, как появилось информация в СМИ.

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"Сразу же реакция ГБР была, и следствие продолжается", - отметила Венедиктова.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.