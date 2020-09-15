Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский
"Национальные выборы и местные выборы – это разные вещи хотя бы потому, что явка на национальных выборах намного выше. Но я уверен, что "Слуги народа" тоже выиграют местные выборы, если сложить все результаты. Речь идет не столько о конкуренции между политическими партиями, сколько о мэрах и местных советах. Большинство мэров связывалось с нами, и просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались. Многие из этих мэров находились у власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы", - сказал он в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что многие мэры также саботировали меры государства по борьбе с коронавирусом, и разрешили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность.
"Поэтому мы решили, что лучше предложим своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны", - подчеркнул он.