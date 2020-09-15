Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины
Об этом сообщают австрийские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Речь о площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия.
В прошлом году община церкви при поддержке посла Украины в Австрии и некоторых местных политиков уже обращалась к главе первого района Вены с просьбой назвать площадь перед храмом Ukraineplatz - площадью Украины.
В конце августа этого года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины.
Подписать петицию можно каждое воскресенье в помещении приходского зала церкви святой Варвары с 10:00 до 14:00.
Петицию в ближайшее время планируют передать канцлеру Австрии.