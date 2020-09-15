Зеленский далек от обещания побороть коррупцию, - Financial Times

Авторитетное западное издание Financial Times посвятило материал делу судей Окружного административного суда Киева, которых Национальное антикоррупционное бюро подозревает в коррупции и попытке захвата власти в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В большинстве стран судьи борются с мафией. В Окружном административном суде Киева некоторые из судей сами являются мафией, отмечают антикоррупционные журналисты.

Даже по меркам печально известной и коррумпированной судебной системы Украины обвинения, основанные на перехваченных НАБУ телефонных разговорах, являются экстраординарными. Записи были сделаны во время расследования в отношении судьи Павла Вовка, председателя окружного административного суда столицы Украины", - говорится в статье.

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В ней для иностранного читателя излагаются детали операции НАБУ и суть обвинений, которые выдвигаются в отношении главы ОАСК и его коллег.

Сам Вовк в комментарии изданию заявляет, что голоса на записях НАБУ "в определенной степени похожи на его голос и голоса его коллег". Однако, по его словам, "таких разговоров между мной и моими коллегами не было. Без сомнения, это фикция".

"Данное дело показывает, насколько Владимир Зеленский, бывший комик, избранный президентом в прошлом году благодаря обещанию "сломать систему" коррупции в стране, далек от его реализации", - подчеркивает автор материала.

Также отмечается, что активисты и судебные эксперты президента Зеленского выполнить условия МВФ, подав закон о ликвидации ОАСК путем передачи его полномочий Верховному Суду. Однако две недели назад в посте на Facebook офис Зеленского заявил, что он не имеет права вмешиваться в судебную систему, добавляет автор статьи.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

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В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.