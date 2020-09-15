Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси

Верховная Рада приняла проект постановления №3053 "о Заявлении Верховной Рады Украины о ситуации в Республике Беларусь".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 228 народных депутатов.

В постановлении содержится оценка текущей ситуации в республике, осуждаются методы власти по ее решению, высказывается недопустимость привлечения сил РФ и Организации Договора о коллективной безопасности для нормализации ситуации, а также содержится призыв к урегулированию кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников.

Текст постановления приводим полностью:

"Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан.

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Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Верховная Рада Украины требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти и имеют собственную альтернативную точку зрения.

Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы.

Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В этой связи мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы связаны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета.

Считаем недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов".