Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 228 народных депутатов.
В постановлении содержится оценка текущей ситуации в республике, осуждаются методы власти по ее решению, высказывается недопустимость привлечения сил РФ и Организации Договора о коллективной безопасности для нормализации ситуации, а также содержится призыв к урегулированию кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников.
Текст постановления приводим полностью:
"Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.
Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.
Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан.
Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.
Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.
Верховная Рада Украины требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти и имеют собственную альтернативную точку зрения.
Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы.
Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В этой связи мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы связаны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета.
Считаем недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.
Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов".