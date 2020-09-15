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"Слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

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"Слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
Нардеп "Ю" с посредником и детективом НАБУ под прикрытием обсуждают денежное вознаграждение в размере $200 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованных НАБУ записях нардеп "Ю" сообщил детективу под прикрытием, что для принятия выгодных ему поправок к законопроекту последний должен передать ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США.

Кроме того, в будущем детектив должен был предвидеть передачу нардепу "Ю" 3% акций уставного фонда иностранного предприятия, которое должны построить в Украине.

Детектив: А по количеству плюшек мы можем определиться? Чтобы я сказал инвесторам: "Смотрите, на десятое сентября мне нужно испечь столько-то плюшек, там с начинкой такой-то".

Нардеп: Смотри, я думаю общий банкет. Это будет примерно, ну примерно, около двухста килограмм

Позже детектив спросил, когда нужно именно "испечь эти все"?

Нардеп ответил: "Ну часть нужно, чтобы у нас была для комитета, понимаешь?".

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • ьля
    как у рыбникова, кажется: "здравствуйте. это я, депутат иванов иван иванович, пока вы не дадите мне взятку в 200 000 долларов сша, что по курсу нацбанка составляет 100 500 000 гривен, я не смогу внести поправку к закону №13, так как не смогу передать заранее оговоренную часть денег в размере 50 000 долларов сша председателю парламентской комиссии петрову петру петровичу, с которым я в апреле 2019 года вступил в преступный сговор с целью незаконного обогащения".
  • Eugeniusz 1
    ********* оправдывают свое дерьмо как могут!
  • NonCFist
    Саранча, пожирающая Украину. "Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 5537
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