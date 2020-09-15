"Слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованных НАБУ записях нардеп "Ю" сообщил детективу под прикрытием, что для принятия выгодных ему поправок к законопроекту последний должен передать ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США.
Кроме того, в будущем детектив должен был предвидеть передачу нардепу "Ю" 3% акций уставного фонда иностранного предприятия, которое должны построить в Украине.
Детектив: А по количеству плюшек мы можем определиться? Чтобы я сказал инвесторам: "Смотрите, на десятое сентября мне нужно испечь столько-то плюшек, там с начинкой такой-то".
Нардеп: Смотри, я думаю общий банкет. Это будет примерно, ну примерно, около двухста килограмм
Позже детектив спросил, когда нужно именно "испечь эти все"?
Нардеп ответил: "Ну часть нужно, чтобы у нас была для комитета, понимаешь?".