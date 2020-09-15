В учениях "Объединенные усилия-2020" на юге Украины примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании, - Генштаб ВСУ

В стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020" примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании, а за их проведением будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов, военных советников и наблюдателей, сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.

"Также особенностью учений в этом году станет их международных характер. Впервые к проведению стратегического командно-штабного учения будут привлечены военные подразделения вооруженных сил стран-членов НАТО: Соединенных Штатов, Великобритании для совместного выполнения учебно-боевых заданий, советники Представительства НАТО в Украине, представители Офиса связи НАТО в Украине, также инструкторы, военные советники, наблюдатели от Соединенных Штатов, Великобритании, Федеративной Республики Германия, Литовской Республики и Республики Польша", - сказал Таран на брифинге в Министерстве обороны Украины в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом, за проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов, военных советников и наблюдателей. "Их работа будет организована не только в военных частях и подразделениях, штабах тактического уровня, а и на пунктах управления стратегического и оперативного уровней", - добавил Таран.

Он подчеркнул, что в рамках мероприятий международного сотрудничества спланировано привлечение подразделений и тактических групп вооруженных сил НАТО для совместных действий в ходе отработки учебно-боевых заданий.

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"Предусматривается привлечь ротную тактическую группу десантно-штурмовой бригады Великобритании, которая будет принимать участие в комплексе тактических и тактико-специальных учений. Она совместно с подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины будет отрабатывать вопросы: высадки и захвата плацдарма по обеспечению форсирования средних, малых и больших водных преград, преодоления водной преграды на десантно-переправочных средствах и по понтонному мосту, ведения рейдовых действий. При этом в состав аппарата руководства заместителям руководителя тактического учения назначено командира десантно-штурмовой бригады Великобритании", - пояснил Таран.

Также представитель Генштаба отметил, что эта ротная тактическая группа прибывает в Украину путем перекидывания по воздуху при помощи военно-транспортных самолетов, и будет осуществлять десантирование парашютным способом с оружием и снаряжением на полигоны ВСУ в районе проведения соответствующих учений.

"Также предусматривается обеспечение обмена данными о воздушной и наземной обстановке, в том числе с использованием самолетов AWACS E3A и беспилотных летательных аппаратов Global Hawk", - подчеркнул он.

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Таран добавил, что одновременно со стратегическими командно-штабными учениями предусматривается проведение других многонациональных учений и мероприятий при участии подразделений стран-членов НАТО и стран-партнеров, в частности украинско-американское учение Rapid Trident, учебно-боевой полет стратегических бомбардировщиков военно-воздушных сил США с имитацией нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры и морским целям, тренировка воздушно-тактической группы сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе с отработкой совместных заданий с подразделениями Сил специальных операций ВСУ.

Также будут проводиться плановые мероприятия подготовки с привлечением инструкторов тренировочных миссий UNIFIER, JMTG-U и ORBITAL.