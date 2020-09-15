МИД Украины просит Беларусь не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений

За последние сутки на украинском-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничение въезда пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства относительно необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 г. до 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 г. запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже.

МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины", - сказано в сообщении.

С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Кроме того, МИД Украины обращается ко всем путешествующим с настойчивым ходатайством уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу.

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Справка: Исключение из запрета въезда составляют лица, которые:

- являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины;

- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

- проходят военную службу в Вооруженных Силах;

- постоянно или временно проживающих на территории Украины и имеют временный или постоянный вид на жительство;

- признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;

- имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

- являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

- являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

- прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

- являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.