Рада предлагает допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 292 нардепа.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что "в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях обеспечивается возможность осуществления уполномоченными лицами органов предварительного расследования и прокуратуры полномочий по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных в районе осуществления указанных мероприятий, в частности через обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров к этому району, а также предоставление им соответствующего содействия".
Их допуск на эту территорию будет осуществляться в порядке, определенном Командующим Объединенными силами.