Рада предлагает допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3984 о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 292 нардепа.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что "в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях обеспечивается возможность осуществления уполномоченными лицами органов предварительного расследования и прокуратуры полномочий по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных в районе осуществления указанных мероприятий, в частности через обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров к этому району, а также предоставление им соответствующего содействия".

Их допуск на эту территорию будет осуществляться в порядке, определенном Командующим Объединенными силами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах