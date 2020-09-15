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Встреча советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней, - Зеленский

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Встреча советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней, - Зеленский
Встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября прошла встреча советников "нормандской четверки". Без этого диалога невозможна дальнейшая встреча лидеров (стран нормандской четверки. - Ред.), а значит и невозможен какой-либо путь к прекращению войны на востоке Украины", - отметил глава государства.

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение … ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в этого, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", - добавил Зеленский.

По словам президента, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

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Автор: Богдан Русінко

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