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Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен

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Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отмечает, что война на Донбассе является проблемой всей Европы, и приветствует мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

"Конечно, мы говорили долгое время и о ситуации на востоке Украины, и о Крыме. Этот конфликт – это такая открытая рана посреди Европы", - сказал он на совместном брифинге с Зеленским во вторник в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ван дер Беллен отметил мирные инициативы украинского коллеги по урегулированию ситуации на Донбассе. "Очень радует, что наконец-то режим прекращения огня действительно соблюдается в большинстве своем. Я понимаю, что полная реализация Минских соглашений является ключом к устойчивому разрешению этого конфликта, и ОБСЕ предлагает для этого соответствующую платформу для диалога", - указал он.

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Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Так оно соблюдается только с украинской стороны, которой запрещено отвечать.. А " та сторона" за период "перемирия" совершила уже около 1100 обстрелов, не говоря о других нарушениях. С нашей стороны есть убитый ( или даже убитые) и раненные. Ну это же циничная ложь. Какое перемирие, какое прекращение огня...
  • Aleksiey Ykropovich
    Або трусливе, або про р@шиське лайно!
    Хай хтось захопить частину твоєї території а потім ми теж "порадіємо" що ви припинили стріляти у загарбників та сепаратистів! Пи#дота!
  • Bogdan_
    Есть у них что-то общее
    Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 5389
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