Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ"

В издательстве "Янушкевич" в переводе на белорусский язык выходит книга "Гары Потэр і таемная зала".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении издательства в Facebook.

"Верх идиотизма. Таможня потребовала справку, что в книге "Гарри Поттер и тайная комната" нет призывов к свержению действующей власти в РБ", - сказано в сообщении издательства.

В комментарии журналистам tut.by они сообщили, что книга напечатана за границей, ее тираж везут в Беларусь. К ним действительно поступило такое требование.

Издательство планирует подготовить такую справку для региональной таможни, рассказать о сюжете "Гарри Поттера", а также, чем известна эта книга.

Старт продаж "Гары Потэра і таемнай залы" запланирован на 26 сентября в магазине "Светоч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.