Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении издательства в Facebook.
"Верх идиотизма. Таможня потребовала справку, что в книге "Гарри Поттер и тайная комната" нет призывов к свержению действующей власти в РБ", - сказано в сообщении издательства.
В комментарии журналистам tut.by они сообщили, что книга напечатана за границей, ее тираж везут в Беларусь. К ним действительно поступило такое требование.
Издательство планирует подготовить такую справку для региональной таможни, рассказать о сюжете "Гарри Поттера", а также, чем известна эта книга.
Старт продаж "Гары Потэра і таемнай залы" запланирован на 26 сентября в магазине "Светоч".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.