"Юрченко - человек Холодова", - помощник нардепа, разоблаченный НАБУ на взятке, связан с одним из нардепов "Слуги народа"

Фигурант пленок НАБУ рассказал, что нардепа "Ю" прослушивают и "постоянно пасут", а также назвал его "человеком Холодова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ.

Детектив НАБУ под прикрытием обсуждает с посредником значение фраз "помощь экологии" и "плюшки", которые звучали во время разговора с нардепом "Ю".

Детектив: Я не понимаю, помощь экологии, как это звучит. Плюшки, я так понимаю - это бабки?



Посредник: Ты же спросил - я же открыто говорю. Он (нардеп "Ю". - Ред.) просто ничего вообще не может озвучивать. Ну. ... Он не может. Его слушают, постоянно, все. У нас уже было просто много очень моментов. Но он ничего вообще.



Детектив: В смысле, типа, работают по нему?



Посредник: Конечно. Он ничего, ну, это же, Холодова человек. ... Короче много нюансов есть. Не из-за него. Он нормальный. Просто из-за того, что он в группе, его постоянно пасут. Поэтому для этого я. А он, ну, типа, наменкул, что надо помочь экологии.

На уточняющий вопрос детектива, что "помощь экологии" - деньги, посредник ответил утвердительно.

Вероятнее всего, посредник говорил про народного депутата "Слуги народа", заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова.

Также читайте: Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? - нардеп "Ю" рассказывает о "порядках" в комитете Рады