"Юрченко - человек Холодова", - помощник нардепа, разоблаченный НАБУ на взятке, связан с одним из нардепов "Слуги народа"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ.
Детектив НАБУ под прикрытием обсуждает с посредником значение фраз "помощь экологии" и "плюшки", которые звучали во время разговора с нардепом "Ю".
Детектив: Я не понимаю, помощь экологии, как это звучит. Плюшки, я так понимаю - это бабки?
Посредник: Ты же спросил - я же открыто говорю. Он (нардеп "Ю". - Ред.) просто ничего вообще не может озвучивать. Ну. ... Он не может. Его слушают, постоянно, все. У нас уже было просто много очень моментов. Но он ничего вообще.
Детектив: В смысле, типа, работают по нему?
Посредник: Конечно. Он ничего, ну, это же, Холодова человек. ... Короче много нюансов есть. Не из-за него. Он нормальный. Просто из-за того, что он в группе, его постоянно пасут. Поэтому для этого я. А он, ну, типа, наменкул, что надо помочь экологии.
На уточняющий вопрос детектива, что "помощь экологии" - деньги, посредник ответил утвердительно.
Вероятнее всего, посредник говорил про народного депутата "Слуги народа", заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова.