Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, но нельзя допустить, чтобы мирно протестующие граждане этой страны пострадали или погибли, а Александр Лукашенко "должен услышать людей".

"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. И я уверен, что так же должны действовать все другие страны, о вмешательстве которых мы с вами слышим. Иногда из различных средств массовой информации. Но при этом мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб. Поэтому я считаю, что господин Лукашенко должен все-таки найти те слова, которые он раньше находил со своим народом, и услышать людей. Это очень важно", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украине не все равно, что происходит в Беларуси.

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"Это наши соседи. Мы с самого начала говорили и действительно обращали внимание белорусской власти, что ни в коем случае нельзя допустить кровопролития. Это страшная ситуация. Но что мы видим? Мы видим из СМИ, что люди вышли на улицу, тысячи людей, и мы видим отношение к этим тысячам людей. Мне кажется, что белорусская власть в любом случае должна найти путь, диалог с людьми, со своим народом, который ее выбрал, который их делал чиновниками или президентами. И именно для них президенты все служат, именно для них мы все работаем. Поэтому диалог должен быть найден", - отметил он.