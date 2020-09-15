Помощнику "слуги народа" Юрченко сообщено о подозрении, - САП

Помощнику нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, выступившему посредником в получении 13 тыс. долларов США за внесение предложений в законопроект, касающегося переработки твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов США неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов - членов Комитета для поддержки указанных поправок.

В середине августа текущего года правоохранителями зафиксированы факты получения указанным лицом части неправомерной выгоды.

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Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Сейчас в ВАКС подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание состоится в 14:00 15 сентября 2020 в помещении суда на ул. Крещатик, 42 в г. Киеве.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обговаривают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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