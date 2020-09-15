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Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник

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Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник
У бывшего главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака обнаружили наличность в эквиваленте свыше $1 млн, две квартиры и автомобиль марки Land Rover.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

В ходе обысков и других следственных действий у Новака нашли квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые вероятно покупались на деньги, полученные от преступлений, а также свыше 536 тысяч евро, $470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых. Все эти деньги хранились в двух тайниках.

Скрытое имущество следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили после получения новых доказательств причастности Новака к коррупции.

Следователи считают, что масштаб преступлений Новака гораздо больше, чем считалось. Сейчас идут поиски и другого скрытого имущества.

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Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.

Топ комментарии

  • шуліка степовий
    До речі , Новак - не найпотужніший з наших потужних реформаторів. Дріб'язок.
  • Valery Greff
    Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 1694
  • J5X5 name 54b5d54b
    Було би дивно, якби не знайшли. Питання тільки в тому, де власне ГРОШІ? Бо ці кишенькові копійки - це на пиво.
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