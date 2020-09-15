Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
В ходе обысков и других следственных действий у Новака нашли квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые вероятно покупались на деньги, полученные от преступлений, а также свыше 536 тысяч евро, $470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых. Все эти деньги хранились в двух тайниках.
Скрытое имущество следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили после получения новых доказательств причастности Новака к коррупции.
Следователи считают, что масштаб преступлений Новака гораздо больше, чем считалось. Сейчас идут поиски и другого скрытого имущества.
Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.