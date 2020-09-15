Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета

Россия, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", планирует отправить на вторую от Солнца планету еще и собственную.

Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал он.

Издание отмечает, что в середине мая научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый.

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