"Укрзализныця" расформировала бригаду поезда Ужгород-Одесса после инцидента с дракой

Укрзализныця расформировала бригаду поезда №107 Ужгород-Одесса после инцидента с дракой, а ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

""Укрзализныця" провела внутреннее расследование данного факта. Так, по прибытию в Одессу поезд встретила специальная комиссия УЗ, которая опросила всех причастных и свидетелей инцидента. Кроме того, проведен медицинский осмотр работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения. Было детально проанализировано поведение и алгоритм действий всех участников инцидента, включая начальника поезда и и.о. заместителя начальника депо "Одесса". По результатам проверки бригаду поезда расформировали, а ряд работников привлекли к дисциплинарной ответственности", - указано в сообщении УЗ.

Компания также отметила, что для недопущения подобных нарушений в дальнейшем проводятся инструктажи и ознакомление поездных бригад с этим случаем.

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Ранее, 10 сентября в поезде №107 Ужгород-Одесса мужчина, находясь в неадекватном состоянии, спровоцировал конфликт с другими лицами. По результатам инцидента на одного из его участников Нацполицией был составлен административный протокол (хулиганство).