Депутаты "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину
Об этом Українським Новинам сообщил депутат "Слуги народа", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.
"Мы сегодня будем готовить обращение на премьер-министра и на врио министра энергетики с просьбой пояснить причины и аргументацию, что изменится с экономической точки зрения для этого предприятия, если состоится переподчинение. Мы, в принципе, частью комитета и другими коллегами выступаем против такого решения", - сказал нардеп.
По его словам, анализ работы руководителя "Укргидроэнерго" Игоря Сироты свидетельствует о том, что объективных причин для переподчинения предприятия нет.
"Это неправильно (переподчинить "Укргидроэнерго"), потому что мы анализировали работу руководителя "Укргидроэнерго", и она за последние годы имеет очень позитивные результаты", - отметил нардеп.
Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики.