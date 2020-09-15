Депутаты "Слуги народа" против переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину

Депутаты Верховной Рады "Слуги народа" намерены обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пояснить причины и аргументацию готовящегося решения о переподчинении "Укргидроэнерго" Кабинету Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил депутат "Слуги народа", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

"Мы сегодня будем готовить обращение на премьер-министра и на врио министра энергетики с просьбой пояснить причины и аргументацию, что изменится с экономической точки зрения для этого предприятия, если состоится переподчинение. Мы, в принципе, частью комитета и другими коллегами выступаем против такого решения", - сказал нардеп.

По его словам, анализ работы руководителя "Укргидроэнерго" Игоря Сироты свидетельствует о том, что объективных причин для переподчинения предприятия нет.

"Это неправильно (переподчинить "Укргидроэнерго"), потому что мы анализировали работу руководителя "Укргидроэнерго", и она за последние годы имеет очень позитивные результаты", - отметил нардеп.

Он добавил, что "Укргидроэнерго" - прибыльное предприятие, которое за счет собственных ресурсов и привлечения иностранных инвестиций постоянно развивается и строит новые объекты гидроэнергетики.