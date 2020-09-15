Госзаказ в вузах в этом году на 11% больше, чем в прошлом, - Минобразования

Стоимость обучения в учреждениях высшего образования зависит от учебного плана и объема образовательной программы, а также от наполнения преподавателей: числа кандидатов, докторов наук, доцентов, профессоров или обычных преподавателей, читающих предметы, количества лекционных и практических занятий, количества студентов в вузе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил врио главы ведомства Сергей Шкарлет.

По его словам, доля бюджетников в учреждениях высшего образования зависит от самих вузов: это может быть 30:70%, 40:60% или 50:50% (соответственно бюджетников и контрактников). В среднем по вузах - 55:45%. В этом году государственный заказ на 11% больше, чем в 2019 году.

"Стоимость обучения в учреждениях высшего образования зависит от учебного плана и объема образовательной программы, наполнения преподавателей: числа кандидатов, докторов наук, доцентов, профессоров или обычных преподавателей, читающих предметы, количества лекционных и практических занятий, количества студентов в вузах", - отметил Шкарлет.

Врио министра образования обратил внимание на то, что сейчас распространенной среди высших учебных заведений является практика демпинга - занижения платы, что обусловлено стремлением университетов в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг привлечь как можно больше соискателей образования для обучения по контракту. Поэтому существенная часть фактически понесенных расходов на предоставление образовательной услуги не покрывается платой, предусмотренной договорами. Такие деформации в установлении платы за обучение являются возможными из-за того, что учебные заведения параллельно получают финансирование из государственного (местного) бюджета. Сохранение этой ситуации в условиях расширения финансовой автономии высших учебных заведений создает риски перекладывания части затрат, которые должны покрываться соискателями образования согласно договорам, на бюджет.

"Благодаря внедрению индикативной себестоимости университеты будут иметь достаточно финансовых ресурсов для обеспечения качественного образовательного процесса. Индикативная себестоимость будет стимулировать экономически рациональное поведение высших учебных заведений и окажет положительное влияние на качество образовательных услуг, которые они предоставляют, и как следствие - будет способствовать конкурентоспособности высших учебных заведений на международном рынке образовательных услуг и повышению качества высшего образований", - объяснил Шкарлет.

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