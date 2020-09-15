Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение

Президент Владимир Зеленский предположил, что обострение на Донбассе могло быть связано со встречей советников лидеров стран нормандского формата.

Об этом он сказал во время совместной с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не знаю, может, потому, что должна была быть встреча советников, может, из-за этого было обострение. Так происходит очень часто. Когда планируется встреча в минском формате или встреча советников, что мы обычно видим? Какое-то напряжение. И, к сожалению, иногда это напряжение заканчивается провокацией. И, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", - отметил Зеленский.

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Он напомнил, что начиная с 27 июля в течение шести недель на Донбассе соблюдался режим "тишины", однако на седьмой неделе он был нарушен, в результате погиб украинский военнослужащий.

В то же время Президент подчеркнул, что "никакого диалога без прекращения огня не может быть, никакого продвижения дальше по "Минску" не может быть".

Как сообщалось, встреча советников лидеров стран нормандского формата состоялась 11 сентября в Берлине. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе был установлен с 27 июля 2020 года. При этом, 6 сентября вооруженные формирования РФ открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.