ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ООН отдельно отметили необходимость выполнения Российской Федерацией постановления Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечении условий для преподавания украинского языка на полуострове.
"Государства-члены ООН также требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий.
Международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - говорится в сообщении МИД.
С полным текстом заявления на языке оригинала можно ознакомиться тут.