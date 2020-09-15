ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии

В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в Совместном заявлении по Крыму призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ООН отдельно отметили необходимость выполнения Российской Федерацией постановления Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечении условий для преподавания украинского языка на полуострове.

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"Государства-члены ООН также требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий.

Международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - говорится в сообщении МИД.

С полным текстом заявления на языке оригинала можно ознакомиться тут.