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Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"

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Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне, которую начинала не Украина, погибли 14 тыс. наших граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.

"Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий. Желательно в ближайшее время закончить эту войну, вернуть людей домой и вернуть наши территории", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что без прекращения огня не может быть никакого диалога и продвижения дальше по "Минску".

"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", - добавил Зеленский.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Игорь Збитнев
    дядя Вова.........ты дурак ......так вопросы не решаются....................они же зачем-то отжали территорию,убили наших людей, выдвинули требования, если-бы Порох не остановил пошли-бы дальше.............и тут такой Вова без потерь и вернуть территорию....еще раз дядя Вова ты дурак?
  • Myko
    При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.
    Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 5192

    При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
    Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
    Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

    Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
    При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
    Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
    https://tverezo.info/post/122282
  • Гаюлий Серега
    Дебил!
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