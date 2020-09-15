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Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский

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Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – Ред.) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал Зеленский на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Gal
    Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2017
  • Sophia-Maria Duglass
    ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ подойдёт 😀😀😀
  • Myko
    При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.

    Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
    При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
    Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
    Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

    Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
    При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
    Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
    https://tverezo.info/post/122282
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