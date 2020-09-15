Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – Ред.) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал Зеленский на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.