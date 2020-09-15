С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС

С начала текущих суток, 15 сентября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в районе населенного пункта Водяное обнаружен полет БПЛА противника типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Также около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Их доставили в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное.

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Итог за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, пересекший линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлен.

Кроме того, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку Марьинки.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 71 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5813 транспортных средств и 5807 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированям Российской Федерации и ее наемники.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 2060 человек, в обратном направлении - 1090 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересек 71 человек, в обратном направлении - 187 человек. КПВВ "Марьинка" не функционирует.

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