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Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана, - Зеленский

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Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Австрию обсудил с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Стороны подчеркнули важность координации международных усилий по медицинской и социальной защите граждан.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", - сказал Зеленский.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Я готов летать каждый уикэнд на марс когда это будут созданы космические корабли
  • Rostyslav Komarnytsky
    У Зеленського сьогодні звільнився рот? Щось говорить багато.
  • ПП Уксусов
    А молчит он вообще гениально...
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