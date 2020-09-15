Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Австрию обсудил с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Стороны подчеркнули важность координации международных усилий по медицинской и социальной защите граждан.
"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", - сказал Зеленский.