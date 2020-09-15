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На Оболони открыли сквер на месте снесенных МАФов, – Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.

 Об этом Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал короткое видео.

"Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро" Оболонь ". К этому площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Возобновили фонтан, который был закрыт" архитектурными сооружениями ". Теперь фонтан является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев светло-музыкальными композициями ", - написал Кличко.

На Оболони открыли сквер на месте снесенных МАФов, – Кличко 01

В сквере установили современные скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки из ФЭМ, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

"Местные жители довольны и уже идут сюда отдыхать с детьми, - отметил мэр Киева. - В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект. - Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Вместе с киевлянами и для киевлян делаем наш город красивее и комфортнее! " - подчеркнул Виталий Кличко.

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    зато мож какой дурачок побегает
    На Оболоні відкрили сквер на місці знесених МАФів, - Кличко - Цензор.НЕТ 6182
  • Olia Prokofieva
    Отлично! Мы,жители Киева ,а особенно Оболони, очень довольны!
  • Amber
    Віталію величезна подяка від киян , тому міста не впізнати після Льоні Космова і рига Попова !
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