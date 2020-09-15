России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО, - Марчук

Первый глава СБУ независимой Украины, секретарь СНБО, премьер-министр и министр обороны, депутат двух созывов ВР, а с мая 2015 года по май 2019 года член Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук считает, что России удалось приблизить Киев к прямым переговорам с ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Фактам"

Марчук отметил: "Мы имеем дело с дьявольски сильной, циничной и очень опытной российской машиной, которая хорошо обеспечена технически и разведывательно. По моему мнению, ей в какой-то мере удалось на данном этапе приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО.

Почему Россия в этом заинтересована, мы знаем. Она все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна. Почему Пушилин начал так себя вести? Наверное, ему велели: "Веди себя как военачальник и ставь ультиматумы, чтобы Украина начала реагировать именно на твои решения". Ведь до этого он никогда не заявлял, что даст команду обстрелять позиции ВСУ. Это первое.

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Второе. Российское стремление изменить статус Трехсторонней контактной группы на формат четырех- или пятисторонней (то есть уже с официальным участием представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР") мы наблюдаем с самого начала этого длительного и сложного переговорного процесса. То, что в переговорах в Минске участвуют три стороны, а это участники конфликта Украина и Россия, плюс ОБСЕ как посредник, координатор и медиатор, имеет концептуальное значение".

Он продолжил: "Представители ОРДЛО участвуют в переговорах, особенно когда нужно решить вопросы, допустим, ремонта жизненно важных для обеих сторон объектов инфраструктуры: Донецкая фильтровальная станция, мосты, участки железной дороги и т. д. Тут без них действительно не обойтись, ведь каждый раз нужно провести очень много технологической работы непосредственно на линии фронта: приостановить обстрелы, разминировать территорию, где расположен объект, то есть обеспечить безопасность саперов, а потом ремонтников и т. д. Эти договоренности заключали на нижнем уровне, поскольку они касались только конкретного эпизода в данный момент. Но присутствуют представители ОРДЛО на переговорах всегда, за исключением первого раунда, когда переговоры ведут только главы украинской и российской делегаций один на один в присутствии представителя ОБСЕ в ТКГ. Приглашает их на эти переговоры ОБСЕ. Иногда их приглашают и главы делегаций Украины и России в первом раунде по согласию сторон, когда в этом есть необходимость".

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"В свое время переговорному процессу хорошо помогал Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), патрулировавший всю линию фронта, а это 426 километров. В его состав входили 70 украинских офицеров и 70 российских во главе с генералами с обеих сторон. Штаб-квартира СЦКК находилась на украинской территории в Соледаре. Но 19 декабря 2017 года россияне под надуманным предлогом вышли из состава СЦКК. И тут же очень усложнилось урегулирование мелких конфликтов, ведь ОБСЕ лишь фиксирует нарушения и устанавливает, чья сторона нарушила. Они публикуют ежедневную сводку и раз в неделю аналитический обзор. ОБСЕ свою функцию выполняет согласно предписанному ей мандату, но не влияет на обстановку. Таким образом из реально действенных механизмов остались только ТКГ и два промежуточных уровня перед нормандским форматом", - отметил Марчук.

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