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Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий". ФОТО

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Украинские ветераны совместно с европейскими побратимами посетили виллу Анатолия Шария в курортном районе Рода-де-Бара в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Евгений Строкань.

Он отметил: "Шарий стал печально известен как любитель заказных нападений. Но самой удивительной операцией Анатолия стало ныряния в унитаз в ресторане. Это произошло в заведении который посетил Зеленский.

Подобные извращения вызывают недоумение. Возможно Анатолий психически больной?

Активисты уведомили соседей Шария, что на вилле расположен подпольный сбор анализов и фекалий. Также размещено предупреждение.

За странным двухметровым забором в курортном городке скрывается тот самый Шарий, который проходил по делу педофилии. В полицию Нидерландов обратилась сестра пророссийского блогера.

Надеемся, что данная публичная законная информация убережет от рисков граждан Испании. Анатолию желаем скорейшего выздоровления от психических недугов. Мы обязательно навестим блогера вскоре".

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Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 01
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 02
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 03
Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит подпольный сбор анализов и фекалий 04

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Почему подпольный?
    Дерьмо вполне себе открыто стекается в партию Шария!
  • Rino Onix
    Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий" - Цензор.НЕТ 7134
  • алексей свиридов d126c789
    Молодцы ветераны, все правильно, и испанцы должны знать, ПетуШарий - дерьмо.
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