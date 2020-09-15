Ветераны возле виллы Шария в Испании предупредили соседей, что хозяин подозревается в педофилии, а в доме проходит "подпольный сбор анализов и фекалий". ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Евгений Строкань.
Он отметил: "Шарий стал печально известен как любитель заказных нападений. Но самой удивительной операцией Анатолия стало ныряния в унитаз в ресторане. Это произошло в заведении который посетил Зеленский.
Подобные извращения вызывают недоумение. Возможно Анатолий психически больной?
Активисты уведомили соседей Шария, что на вилле расположен подпольный сбор анализов и фекалий. Также размещено предупреждение.
За странным двухметровым забором в курортном городке скрывается тот самый Шарий, который проходил по делу педофилии. В полицию Нидерландов обратилась сестра пророссийского блогера.
Надеемся, что данная публичная законная информация убережет от рисков граждан Испании. Анатолию желаем скорейшего выздоровления от психических недугов. Мы обязательно навестим блогера вскоре".