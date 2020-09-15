Полицейские Украины и Израиля совместно обеспечат правопорядок во время празднования Рош ха-Шана в Умани, - Клименко

Сотрудники полиции Украины и Израиля будут совместно обеспечивать правопорядок во время празднования Рош ха-Шана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Национальной полиции, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на встрече с представителями израильской полиции Игорем Шмойшем и Павелом Тимковский.

"Наша совместная работа - обеспечить публичный порядок в местах проведения религиозных мероприятий. Мы понимаем, насколько важен для хасидов город Умань и уважаем саму идею, чтобы этот город стал вторым Иерусалимом. В это же время мы стараемся донести, что на территории Украины действуют исключительно украинские законы. И мы будем жестко реагировать на все провокации и противоправные действия, независимо от того, кто является их участником. Вместе с вами мы справимся с задачами, которые стоят перед нами", - заявил Клименко.

Клименко отметил, что в этом году празднование Нового года для тех, кто исповедует иудаизм, осложняется эпидемиологической ситуацией. В то же время глава Нацполиции акцентировал, что все хасиды, которые сейчас находятся на территории Украины, должны спокойно встретить праздник Рош ха-Шана.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС развернула в Умани спецотряд из пожарных и водолазов: для обрядов паломников расчистили водоем. ВИДЕО