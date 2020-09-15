На Одесчине мужчина застрелился из "ручки-пистолета". ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
40-летнего жителя Подольска с огнестрельным ранением головы обнаружила в своем дворе бывшая сожительница и сообщила в полицию. Пострадавшего спасти не удалось, он умер в карете скорой помощи.
Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила похожее на ручку продолговатое самодельное металлическое устройство, из которого был произведен выстрел.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Изъятое оружие полицейские направили на экспертное исследование. Сейчас устанавливается его происхождение, а также причины и обстоятельства смерти мужчины.