На Одесчине мужчина застрелился из "ручки-пистолета". ФОТО

В Подольске Одесской области местный житель застрелился из самодельной "ручки-пистолета".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

40-летнего жителя Подольска с огнестрельным ранением головы обнаружила в своем дворе бывшая сожительница и сообщила в полицию. Пострадавшего спасти не удалось, он умер в карете скорой помощи.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила похожее на ручку продолговатое самодельное металлическое устройство, из которого был произведен выстрел.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Изъятое оружие полицейские направили на экспертное исследование. Сейчас устанавливается его происхождение, а также причины и обстоятельства смерти мужчины.