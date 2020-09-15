Новости

На Одесчине мужчина застрелился из "ручки-пистолета". ФОТО

17 28359
В Подольске Одесской области местный житель застрелился из самодельной "ручки-пистолета".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине мужчина застрелился из ручки-пистолета 01

40-летнего жителя Подольска с огнестрельным ранением головы обнаружила в своем дворе бывшая сожительница и сообщила в полицию. Пострадавшего спасти не удалось, он умер в карете скорой помощи.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила похожее на ручку продолговатое самодельное металлическое устройство, из которого был произведен выстрел.

На Одесчине мужчина застрелился из ручки-пистолета 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытавшийся совершить самоубийство мужчина обстрелял полицейских, травмировав одного из них, - полиция Харькова. ФОТО

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Изъятое оружие полицейские направили на экспертное исследование. Сейчас устанавливается его происхождение, а также причины и обстоятельства смерти мужчины.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    В смислє якщо робити дірку в черепі, без того вогнепального гаджета ?
  • Valery Greff
    Откуда ж зэбилам тогда идеи брать?
  • Valery Greff
    Надо запретить ручки. И карандаши.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости