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В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны

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В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны
В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают 58 192 женщины. Около 29 тыс. из них - женщины-военнослужащие.

Об этом сообщил директор Департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины Назим Агаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Также он отметил, что примерно 10 тыс. женщин в ВСУ имеют статус участника боевых действий. Доля военнослужащих-женщин, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в составе национального персонала составляет 6%.

Благодаря внесенным изменениям в законодательные и нормативно-правовые акты закреплен принцип прохождения женщинами воинской службы на равных началах с мужчинами. Кроме того, военнослужащим-женщинам предоставлен доступ ко всем военно-учетным специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко a2e20258
    еще раз.. вне сомнения, одна-две сотни принимали участие в боевых действиях..98% из женщин с корочкой убд - проходят службу в частях...
    т.е. служба - 5 дней в неделю с 8 до 17, в лучшем случае - в остальное время дома, зарплата, льготы, обеспечение - такое же, как и у парней, которые по пол-года живут в блиндажах на передке, и не могут поехать в законный отпуск, потому что "некомплект"
    Поэтому, без соплей, 99% этих "амазонок" уволить на фиг, без сохранения льгот, на сэкономленные деньги поднять зп в 2 раза мужикам, которые реально воюют. Или вы думаете, что в случае обострения эти 30 тыс теток будут останавливать россиян? Напомню, кстати, у сепаров под ружьем около 12 тыс... в раза меньше, чем у нас теть с корочками
  • Ярослав Рябченко a2e20258
    я был, там где был.. мне за свою корочку не стыдно, но это звиздец какая профанация давать статус и мужику, который реально воевал и тете, устроенной по документам в тыловую часть, которая и автомата никогда не держала..
  • mrSmith
    А некое бесполое существо, является главнокомандующим...
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