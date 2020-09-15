В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны

В настоящее время в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают 58 192 женщины. Около 29 тыс. из них - женщины-военнослужащие.

Об этом сообщил директор Департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины Назим Агаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Также он отметил, что примерно 10 тыс. женщин в ВСУ имеют статус участника боевых действий. Доля военнослужащих-женщин, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в составе национального персонала составляет 6%.

Благодаря внесенным изменениям в законодательные и нормативно-правовые акты закреплен принцип прохождения женщинами воинской службы на равных началах с мужчинами. Кроме того, военнослужащим-женщинам предоставлен доступ ко всем военно-учетным специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых.

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