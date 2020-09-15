Подсчет голосов на местных выборах будет сложным, - Данилов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД
Данилов отметил: "Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое админустройство и вопрос выборов в ОТГ, которые открывает доступ к распоряжению землей. и очень много кандидатов и политических сил идут на выборы из этих соображений.
Относительно подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать".
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