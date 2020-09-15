По делу о взятке "слуги народа" Юрченко проходят и другие нардепы, - Сытник

В деле о взятке за внесение поправок в законопроект об управлении отходами фигурирует несколько народных депутатов.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"К сожалению, случилось то, что часто мешает расследованию – произошла определенная утечка процессуальной информации до того, как мы дали традиционный комментарий по этой ситуации", – сказал Сытник.

Он отметил, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП работают по этой ситуации.

"На сегодняшний день действительно есть один человек, который является подозреваемым. Но это пока только предварительные выводы. И по делу также проходят другие подозреваемые. В том числе те лица, которые имеют особый статус, соответственно – относительно них подозрения должны подписываться специально уполномоченными лицами. Сейчас продолжается работа, есть контакт с Офисом генерального прокурора. И в ближайшее время мы официально прокомментируем эту ситуацию", – рассказал глава НАБУ.

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На уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду народных депутатов, говоря о специальном статусе, Сытник ответил: "Ну конечно".

Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

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