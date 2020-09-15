После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов. СКРИНШОТ

После успешного расследования НАБУ о взяточничестве "слуги народа" Александра Юрченко информационным ресурсам предлагают разместить результаты опроса о том, как граждане не доверяют директору Бюро Артему Сытнику.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский в ответ на разоблачение НАБУ взяточника - "слуги народа" Александра Юрченко - не сделал ни одного заявления, однако сегодня в интернете началось распространение опроса центра "Социальный мониторинг" как граждане не доверяют директору НАБУ Артему Сытнику. Опрос как-то случайно совпал с требованием НАБУ к генеральному прокурору Венедиктовой выписать подозрение депутату Юрченко - ведь "слугу" задокументировали на вымогательстве взятки! Теперь опрос предлагают разместить на информационных сайтах", - сообщил журналист.

Он уверен, что эта манипуляция должна быть разоблачена.

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"Операция НАБУ против Юрченко говорит как раз о том, что с коррупцией не способен бороться сам Зеленский. Критика НАБУ должна быть, они не безгрешные, но критика должна быть объективной. А попытка Офиса Президента убрать Сытника до окончания срока его полномочий получит обратную реакцию гражданского общества - вам никто не позволит, Владимир Александрович, убирать директора НАБУ, даже не рассчитывайте со своим другом Портновым это сделать. Получите не только проблемы с МВФ, но и акции протеста. Берите под личный контроль дело Сытника, а не разгоняйте волны в интернете", - призвал Бутусов.





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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также сегодня помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

15 сентября Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

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