Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси

Министерство обороны России заявило о подготовке к военным учениям в Беларуси в октябре этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО РФ.

Учения "Нерушимое братство-2020", пройдут с 12 по 16 октября полигоне "Лосвидо" в Республике Беларусь. В них примут участие подразделения шести государств-членов ОДКБ – Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"На учениях будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - говорится в сообщении.

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