Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в телеграме пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

Эйсмонт заявила: "При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину.

Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло".

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