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Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань

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Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для проезда хасидов в Умань
Фото: ГПСУ
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в телеграме пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт

Эйсмонт заявила: "При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинские святыни) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на родину.

Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обратился к хасидам: Призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Макс Днепровский
    Зачем нам твой коридор и твои хасиды? Празднуй с ними, чума усатая
  • Игорь 4397
    ЗЕленый коридор.
    А на протяжении всего коридора развесить бигборды "Хасид - це ти" ))))
  • Nikolai Chizhevsky
    а за зеленый коридор вагнеровцев не хочешь обсудить
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