Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков заявил в одном из своих интервью 15 сентября.

"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covida, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков.

Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.

"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину. ФОТОрепортаж