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Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков

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Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков заявил в одном из своих интервью 15 сентября. 

"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covida, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков.

Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.

"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Место встречи изменить нельзя?

    Совок гребанный
    Я бы предложила Будапешт или Варшаву
  • Nataliia Radchenko
    Это падала мечтает о приходе опозажопистов в большинство в ВР, ну хотя бы через местные осенние выборы переломить ситуацию ...
  • Sophia-Maria Duglass
    Марчук как-то в интервью сказал
    В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

    Он знает , почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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