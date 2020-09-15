Трехсторонняя контактная группа не должна менять минскую площадку переговоров по Донбассу, - Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков заявил в одном из своих интервью 15 сентября.
"Нет. Поясню почему. И раньше когда ещё не было Covida, были разговоры - Астана, ещё какие то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы", сказал Разумков.
Он также напомнил, что в настоящее время все переговоры ТКГ проходят в режиме он-лайн.
"И алогично сегодня менять место, потому что фактически место встречи и так не является белорусским, или украинским, или какого-то другого европейского государства", - отметил спикер.