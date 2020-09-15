Новости

В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

2 74611
В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
В августе 2020 года в Украине зарегистрировано более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"В августе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, 191 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этих случаев 740 случаев инфицирование произошло гетеросексуальным путем, 550 - парентеральным (инъекционным), 160 - вертикальным (от матери к ребенку), 25 - гомосексуальным, 10 - неизвестным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

В августе в Украине зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфицирования, - ЦОЗ 01

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Николай Журавель 28f686bb
    ах да..тут еще спид не спит, совсем забыли, а уже вся планета давно должна от него лапки склеить...
  • Ozirius Shewu
    Панголін прибіг з Малайзії в Китай де в Ухані не тільки чихнув в ніс підковоносому кажану, але і відтрахав летючу мишу в попу, тому то в рнк коронавірусу є фрагменти кажана, панголіна і СНІДу, так напевно дебілам пояснюють як в природі з'явився і штучностворений СНІД і створена в лабораторії на кошти Білла Гейтса ковидла.
  • Ан Мур
    нам ще хасидів не вистачало... для повного "щастя"
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости