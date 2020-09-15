К игорному рынку Украины проявляют интерес как отечественные, так и международные игроки, - Немчинов

Власть фиксирует высокую заинтересованность отечественных и иностранных инвесторов к рынку игрального бизнеса.

Как передате Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Есть очень большой интерес, в том числе и у международных сетей, есть серьезная заинтересованность букмекерских контор, есть заинтересованность у лотерейных операторов. Поэтому, я думаю, что интерес будет большой, когда комиссия (специальная Межведрственная комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти, одной из задач которой является содействие в легализации игрального бизнеса, - Ред) ) заработает, будут выдаваться лицензии ", - сказал Немчинов.

Немчинов отметил: "Речь идет о разрешении работы игровых автоматов, но в соответствии с требованиями, это расположение 500 метров от ближайшего образовательного учреждения, уплаты в бюджет, официальные работники. Это правила игры, и в то же время это легализация того, что и так происходит - букмекерская деятельность, лотерейная деятельность и т.д. ", - сказал Немчинов.

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Также, по его словам, законом регулируется и определенные виды спорта, которые не относятся к игорному бизнесу.

"В переходных положениях есть три вида спорта: бильярд, боулинг и спортивный покер, которые являются официальными видами спорта и не относятся к игорному бизнесу", - сказал Немчинов.

Он добавил, что любая легализация будет способствовать прежде всего потому, что люди, задействованные в игорном бизнесе, будут работать в официальном поле.

"В том числе это будет касаться так называемых интернет-клубов, всего, что мы видим в сюжетах информационных каналов или в самих городах видим закрытые вывески. Я считаю, что легализация игорного бизнеса выведет все эти заведения из тени или просто заставит закрыться нелегальную деятельность путем конкуренции. Комиссия призвана не допускать псевдолотерей, псевдоигор, псевдоавтоматов, только проверенный программный продукт только лицензированные учреждения, только люди, которые официально работают ", - подчеркнул министр Кабинета Министров.