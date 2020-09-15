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Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

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Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская
Если Александр Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.

Об этом заявила один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Anton Zhurawski
    Если в стране с населением 9 млн человек люди за месяц вывесили 25 миллионов раз антисовковый исторический флаг и ленты этого древнего флага, то это означает реальный конец лукашенковской БССР-2 с его тупо и бездарно намалёванным совковым красно-совковым флагом "Закат над болотом".

    Арифметика сильнее политики: все эти миллионы лент и флагов лучше всяких социологических исследований доказывают, что беларусам остохренел до рвоты колхозный совок с тупой колхозной диктатурой, с ежедневными уроками идеологического воспитания, с коммунистическими субботниками и прочей замполитовской хренью старого малограмотного придурка Лукашонка...

    Народный тапок уже занесён над Тараканом...
  • Bill Pecos
    Лукашеску это самый проруский холуй который раз от разу признаеця в любви к расее публично , не владеет ни беларуским ни украинским ни даже русским языком . Ему нравиться оскорблять и унижать все беларуское . Сейчас у границы с Украиной будет тренировать свои войска с росейцами вместе .
  • ViXP
    Да пусть сначала че-то с тысячами ручных палачей сделают, революционеры херовы. Или они думают что диктаторы бескровно уходят? Даже гопника в Украине только ценой сотни жизней удалось вынести
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