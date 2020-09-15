Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

Если Александр Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.

Об этом заявила один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

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